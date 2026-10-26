Report allenamento – lunedì 26 ottobre

CASIGLION FIORENTINO – Prosegue la preparazione dell’Arezzo in vista della trasferta di Carrara. Nel pomeriggio la squadra si è allenata allo stadio “Faralli” di Castiglion Fiorentino, con una prima parte di lavoro svolta a gruppi differenziati tra i calciatori maggiormente impiegati nell’ultimo impegno di campionato con il Benevento e il resto della rosa. Nella seconda parte della seduta il gruppo si è ricompattato per una sessione dedicata agli aspetti tattici, proseguendo così il percorso di avvicinamento alla sfida contro la Carrarese. Domani, martedì 27 ottobre, gli amaranto torneranno in campo per una nuova seduta a porte chiuse sempre al “Faralli”. Al termine del pranzo, la squadra partirà alla volta della sede del ritiro in vista della gara in programma mercoledì sera allo stadio dei Marmi di Carrara, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.