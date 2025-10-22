INFO BIGLIETTI: JUVENTUS NEXT GEN-PONTEDERA

È
aperta
la
vendita
dei
biglietti
per
il
settore
ospiti
per
assistere
alla
gara
Juventus
Next
Gen-Pontedera,
undicesima
giornata
di
Serie
C
Sky
Wifi,
in
programma
sabato
25
ottobre,
ore
14:30,
allo
stadio
“Giuseppe
Moccagatta”
di
Alessandria.
I
tagliandi
per
assistere
all’incontro
sono
acquistabili
esclusivamente
al
seguente
link:
tickets.juventus.com.
Di
seguito
i
prezzi:
–
Tribuna
Centrale
e
Laterale:
Intero
€10,00;
Under
14
e
J
Member
€1,00.
–
Curva
Sud
Ospiti
“Baloncieri”:
Intero
€10,00;
Under
14
e
J
Member
€10,00.
La
vendita
terminerà
venerdì
24
ottobre
alle
ore
19:00.
Il
giorno
della
gara
non
sarà
possibile
acquistare
biglietti
per
il
settore
ospiti.