Paride Tremolada di Monza l’arbitro di Modena-Empoli

Pezzuto ha diretto 159 gare in Serie A, tre in questa stagione. Sono 7 i precedenti con gli azzurri, con 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta. La prima direzione azzurra fu Cremonese-Empoli del dicembre 2017 terminata 1-1; nello stesso torneo il successo esterno con l’Ascoli nel gennaio 2018 per 2-1. Ha poi arbitrato lo 0-0 con il Crotone nella stagione 2019-2020 e sempre nello stesso campionato la sconfitta 1-0 sul campo del Cosenza ed il pari casalingo col Benevento 0-0. Infine nel 2020-21 in Coppa Italia ha diretto Benevento-Empoli 2-4; nel gennaio del 2023 in Serie A il pareggio 2-2 sul campo della Lazio. Dieci i confronti col Venezia, con 3 vittorie venete, 4 pareggi e 3 sconfitte.



