Nerazzurri in campo a San Piero

Il
maltempo
ha
fortemente
condizionato
la
seduta
di
allenamento
odierna
che
il
Pisa
Sporting
Club
ha
effettuato,
come
da
programma,
al
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado.
Nonostante
la
pioggia
battente
la
squadra
nerazzurra
ha
comunque
potuto
effettuare
il
programma
previsto
avvicinandosi
così
alla
gara
con
il
Milan
che
venerdì
(Stadio
“Meazza”,
ore
20.45)
aprirà
l’ottavo
turno
della
Serie
A
EniLive.
Domani
(giovedì)
il
Pisa
effettuerà
al
mattino
l’ultima
seduta
di
allenamento
in
città
prima
di
partire
nel
pomeriggio
per
raggiungere
in
treno
Milano.