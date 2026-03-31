INFO BIGLIETTI: CARPI-PONTEDERA

È
attiva
la
prevendita
per
Carpi-Pontedera,
35esima
giornata
di
Serie
C
Sky
Wifi,
in
programma
venerdì
3
aprile,
alle
ore
20:30,
allo
stadio
“Sandro
Cabassi”
di
Carpi.
I
tagliandi
per
assistere
all’incontro
nel
settore
ospiti
sono
disponibili
sul
circuito
Vivaticket
e
presso
il
Point
“Pontedera
Cuore
Granata”,
in
Piazza
Martiri
della
Libertà
(aperto
mercoledì
10-12;
giovedì
10-12
e
17-20),
con
i
seguenti
prezzi:
–
INTERO:
€15,00
più
i
diritti
di
prevendita.
–
RIDOTTO
(DONNE,
OVER
65,
UNDER
18):
€13,00
più
i
diritti
di
prevendita.
–
UNDER
14:
ingresso
gratuito
inviando
richiesta
mail
–
nei
giorni
antecedenti
alla
gara
–
a
biglietteria@carpicalcio.it
con
allegato
documento
dell’adulto
e
dell’Under
14.
I
biglietti
per
il
settore
ospiti
saranno
disponibili
fino
alle
ore
19:00
di
giovedì
2
aprile.
Il
giorno
della
gara
non
sarà
possibile
acquistare
biglietti
per
il
settore
ospiti.