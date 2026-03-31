INFO BIGLIETTI: CARPI-PONTEDERA

È attiva la prevendita per Carpi-Pontedera, 35esima giornata di Serie C Sky Wifi, in programma venerdì 3 aprile, alle ore 20:30, allo stadio “Sandro Cabassi” di Carpi.

I

tagliandi

per

assistere

all’incontro

nel

settore

ospiti

sono

disponibili

sul

circuito

Vivaticket

e

presso

il

Point

“Pontedera

Cuore

Granata”,

in

Piazza

Martiri

della

Libertà

(aperto

mercoledì

10-12;

giovedì

10-12

e

17-20),

con

i

seguenti

prezzi: