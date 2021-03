Triestina-Arezzo finisce in parità 2-2

La Società Sportiva Arezzo affronta la Triestina allo stadio “Nereo Rocco” nella ventisettesima giornata di campionato Serie C 2020/21.

Ecco le formazioni ufficiali:

Triestina: Offredi, Tartaglia, Capela, Lambrughi, Gasco, Calvano (91′ Maracchi), Giorico, Procaccio, Sarno (65′ Rizzo), Mensah (71′ Litteri), Gomez.

A disp: Valentini, Rossi, Brivio, Granoche, Rapisarda, Ligi, Struna, Palmucci.

All: Giuseppe Pillon

Arezzo: Sala, Maggioni, Pinna, Sbraga, Karkalis (75′ Ventola), Luciani, Di Paolantonio, Iacoponi (75′ Cerci), Arini, Perez (62′ Piu), Serrotti (93′ Soumah).

A disp: Melgrati, Kodr, Di Grazia, Carletti, Sussi.

All: Roberto Stellone

Triestina-Arezzo 2-2

Reti: 2′ Pinna, 21′ Gomez, 26′ Pinna, 56′ Gomez

1′ È iniziata Triestina-Arezzo!

2′ GOOOOOL AREZZOOO!!!! Ha segnato Paride Pinna su punizione!

7′ Pericoloso l’Arezzo con Perez, arriva sulla linea di fondo e crossa al centro, la difesa della Triestina respinge

9′ Ancora Arezzo con Luciani: cross dalla destra sul secondo palo, Perez sfiora soltanto

12′ La Triestina risponde su corner: colpo di testa di Mensah che termina di poco fuori

15′ Ancora Triestina: questa volta Giorico ci prova con il destro dalla distanza, palla a lato

18′ La Triestina aumenta il forcing: Sarno con un sinistro velenoso sfiora il palo

20′ Ancora Sarno, questa volta al volo dal limite, impegna Sala che si rifugia in corner

21′ Gol della Triestina: ha segnato Gomez

26′ GOOOOOOL AREZZOOOOOO!!! Ha segnato ancora Paride Pinna su punizione!

29′ Pericolosa la Triestina con un cross dalla sinistra, la palla attraversa tutta l’area, sul secondo palo Calvano al volo spara fuori

36′ Ammonito Lambrughi

38′ Ammonito Di Paolantonio

43′ Arezzo in avanti con Iacoponi che serve Serrotti al limite: sinistro deviato da un difensore e Offredi che respinge con i pugni

45′ Concesso 1′ di recupero

45’+1 Brividi dalle parti di Sala, Sarno con il sinistro sfiora il palo

45’+1 Termina qui il primo tempo!

46′ È iniziato il secondo tempo!

49′ Pericolosa la Triestina prima con un tiro di Gomez che impegna Sala, poi un colpo di testa di Capela su corner fuori di poco

55′ Calcio di rigore per la Triestina: fallo di Arini su Mensah

56′ Gol della Triestina: Gomez dagli undici metri spiazza Sala

58′ Occasione per l’Arezzo: Serrotti di testa da due passi, Offredi respinge sulla linea

58′ Ammonito Mister Stellone

62′ Cambio Arezzo: esce Perez, entra Piu

65′ Cambio Triestina: esce Sarno, entra Rizzo

70′ Occasione per l’Arezzo: Di Paolantonio tutto solo dal limite prova a piazzarla con il destro, palla di poco alta

71′ Cambio Triestina: esce Mensah, entra Litteri

75′ Doppio cambio Arezzo: escono Iacoponi e Karkalis, entrano Cerci e Ventola

89′ Occasione per l’Arezzo con Cerci: destro di prima intenzione dall’interno dell’area, palla di pochissimo fuori

90′ Concessi 4′ di recupero

90’+1 Cambio Triestina: esce Calvano, entra Maracchi

90’+2 Ammonito Luciani

90’+3 Cambio Arezzo: esce Serrotti, entra Soumah

L’articolo Triestina Arezzo 2-2 proviene da SS AREZZO.