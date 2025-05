La Pianese emoziona ancora, ma a festeggiare è il Pescara: finisce 2-1 all’Adriatico

Le zebrette giocano una grande partita ma cedono agli abruzzesi dopo aver profuso il massimo sforzo. Applausi ai bianconeri per la grande stagione

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Valzania (33’ st Meazzi), Squizzato (23’ st Kraja), Dagasso; Merola, Ferraris (33’ st Alberti), Bentivegna (11’ st Cangiano). A disposizione: Saio, Profeta, Letizia, Tonin, Crialese, Staver, Lonardi, De Marco, Saccomanni, Arena, Lancini. Allenatore: Baldini.

PIANESE (3-4-1-2): Boer; Ercolani, Polidori (25’ st Indragoli), Masetti (9’ st Pacciardi); Da Pozzo, Simeoni, Proietto (37’ st Falleni), Chesti (1’ st Colombo); Marchesi (25’ st Mastropietro); Mignani, Bacchin. A disposizione: Filippis, Reali, Xhani, Nardi, Ferretti, Nicoli, Spinosa, Pietrosanti, Barbetti. Allenatore: Formisano.

ARBITRO: Sacchi di Macerata (Tempestilli-Rignanese; IV ufficiale: Maccarini di Arezzo; Var: Miele di Nola; Avar: Cerbasi di Arezzo)

MARCATORI: 6’ pt Pierozzi (PE), 16’ pt Merola (PE), 34’ st Bacchin (PI)

AMMONITI: Polidori, Brosco, Simeoni

NOTE: Recupero: 1’, 4’. Angoli: 6-4.

Termina all’Adriatico di Pescara la stagione della Pianese. Non basta infatti una prova di grande cuore e assoluto spessore al cospetto della quarta forza del Girone B per tornare a casa con la qualificazione alla fase nazionale dei playoff. Il Pescara si impone per 2-1 con le reti di Pierozzi e Merola e prosegue la sua avventura, la Pianese esce a testa alta dopo l’ennesima grande prestazione al termine di una stagione che rimarrà impressa nella memoria degli sportivi pianesi a lungo. Un epilogo amaro, che non cancella l’impresa fatta appena tre giorni fa sul campo del Pineto, mentre il Pescara aveva potuto beneficiare di un turno di riposo, visto il quarto posto in classifica.

La prima sortita offensiva è di marca bianconera. Dopo due giri di lancette, Da Pozzo sfonda sulla destra e serve sul secondo palo Marchesi, che per un soffio manca l’impatto con la sfera. Tre minuti dopo è Proietto a provarci, ma la sua conclusione si spegne alta sopra la traversa. È però il Pescara a passare in vantaggio al 6’ con Pierozzi, che sfrutta un angolo battuto dalla destra per colpire a rete e realizzare l’1-0. Il Delfino ci riprova qualche minuto dopo con Merola, che dal limite dell’area scarica un mancino potentissimo su cui Boer è poderoso. L’estremo difensore delle zebrette si ripete al 15’ sul solito Merola, sfoderando un’altra grande parata. L’attaccante biancazzurro non sbaglia però un minuto dopo, concludendo fortissimo dal limite dell’area all’angolino. Ancora Pescara al 22’: Valzania, inseritosi con i tempi giusti, si presenta a tu per tu con Boer sbagliando però la misura del tiro. Al 35’ abruzzesi ancora vicini al tris, con Merola che conduce il contropiede servendo Dagasso il quale, a centro area, si gira e col sinistro stampa il pallone sul palo. La Pianese si scuote e al 38’ tenta di accorciare, il tiro di Marchesi dai 25 metri viene però ribattuto in corner dalla difesa di casa. Il primo tempo si conclude sul 2-0.

La Pianese riparte subito forte per provare a dimezzare lo svantaggio e al 5’ Mignani, dopo un bel movimento in area di rigore, si vede respingere la conclusione da un super Plizzari. Sul ribaltamento di fronte ci riprova il solito Merola, ma Boer è ancora una volta bravissimo. Tornano a farsi le zebrette al 20’, quando è decisivo Plizzari a respingere la punizione calciata bene da Da Pozzo. Dopo una fase di stanca della gara, la Pianese riesce a rientrare in partita: Pacciardi lancia in velocità Bacchin che con grande freddezza batte Plizzari siglando il momentaneo 2-1. I ragazzi di Formisano premono e due minuti dopo ci riprovano con Mastropietro, che mette un bel pallone a centro area su cui però si fa trovare attento Plizzari. Le zebrette ci provano fino alla fine ma il risultato finale non cambia, a passare è il Pescara ma la Pianese strappa ancora una volta gli applausi di tutti e la gratitudine dei propri sostenitori.

