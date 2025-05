Il post partita di Pescara-Pianese, Formisano: “Rendo onore ai miei ragazzi. Ce la siamo giocata con orgoglio e umiltà fino all’ultimo”

Nel post partita è intervenuto anche il Direttore Sportivo, Francesco Cangi

Ha provato a sovvertire ogni pronostico e ad allungare il sogno playoff la Pianese, che questa sera si è dovuta arrendere al ben più quotato Pescara, il quale, peraltro, arrivava anche da un periodo di riposo dovuto al quarto posto in classifica. L’allenatore della Pianese, Alessandro Formisano, ha dichiarato: “Voglio rendere onore ai miei ragazzi, perché oggi hanno dato prova di grande orgoglio e hanno voluto difendere un percorso straordinario. E lo hanno fatto con ordine, equilibrio e grande umiltà”. “A questi livelli, contro certi avversari, presentarsi in campo dopo soltanto due giorni è complicato a prescindere – ha proseguito il tecnico –. Il Pescara nei primi 20 minuti è stato spumeggiante e arrembante, sulla falsariga delle ultime tre prestazioni. È evidente che abbia ritrovato lo smalto di inizio stagione. Parliamo di una squadra che, quando trova il suo ritmo, è difficile da affrontare per chiunque. Poi è chiaro che, una volta andati sul 2-0, in una partita così importante, i ritmi si siano abbassati. Alla lunga siamo usciti un po’ fuori anche noi, ma prima di ogni altra cosa mi preme rendere onore ai miei ragazzi. Perché accettare la sconfitta, a volte, è un gesto di grande coraggio. E penso che, a un certo punto, la mia squadra l’abbia accettata con rispetto, ma lo ha fatto tenendo le linee corte e senza permettere ai nostri avversari di dilagare. Poi, quando si è riaperta, credo che avremmo anche potuto pareggiarla, ma non sarebbe stato giusto per quello che aveva detto la partita”. Sugli avversari di oggi, l’allenatore bianconero ha poi aggiunto: “Penso che il Pescara sia una grande squadra. Ogni grande squadra può attraversare momenti di flessione durante un campionato, soprattutto quando davanti ci sono squadre che riescono a trovare una grande continuità, legata anche a un tipo di calcio diverso. Parliamo di una formazione arrembante, che gioca con una linea alta, pragmatica e che non specula nel gioco. È normale che qualche punto in più lo abbia perso a scapito di altre squadre, ma sono convinto che potrà arrivare molto lontano”.

Dopo il tecnico, è intervenuto in conferenza stampa anche il direttore sportivo della Pianese, Francesco Cangi, che ha fatto un bilancio di fine stagione: “Penso che abbiamo fatto un bellissimo percorso. Volevamo mantenere la categoria e ci siamo riusciti tranquillamente” – ha detto il Ds –. “Dopo le prime 4-5 giornate di assestamento, ci siamo sempre tenuti in zona salvezza senza patemi e ci siamo fatti conoscere come matricola”. “Abbiamo anche formato tanti giocatori, che poi hanno aumentato il loro spessore, e sono stati bravi ad arrivare fin qui a giocarsi una partita importante in uno stadio vero, davanti a un pubblico di 5mila spettatori” – ha concluso –. “È stato un campionato a due facce, in un girone, il B, molto difficile e che comprende tanti club blasonati”.

