Oggi il “rompete le righe” a Piancastagnaio, termina la stagione agonistica della Pianese

È ufficialmente terminata la stagione 2024/25 della Pianese. Dopo la bella cavalcata ai playoff, che ha visto le zebrette espugnare il “Pavone-Mariani” di Pineto prima di cedere soltanto a un Pescara con ambizioni di promozione, oggi la squadra si è riunita per l’ultima volta. Giornata di relax per staff e calciatori bianconeri, che si sono dati appuntamento nel primo pomeriggio allo stadio Comunale di Piancastagnaio per una partitella in famiglia. Alla presenza di tutte le componenti societarie, la squadra si è congedata salutandosi e dandosi l’arrivederci. Per le zebrette termina così una stagione storica, iniziata con l’obiettivo salvezza e conclusa con la conquista del secondo turno Play Off, punto più alto della storia bianconera.

