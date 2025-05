Primavera 3 nel mirino: l’Arezzo si gioca la finale!

Il conto alla rovescia è terminato. Sabato 10 maggio alle ore 14:00 presso lo Stadio Provinciale di Trapani, e sabato 17 maggio alle ore 11:00 al Centro Sportivo Le Caselle di Arezzo, la S.S. Arezzo Primavera scenderà in campo per la finalissima dei playoff. Un doppio confronto che vale una stagione intera, ma soprattutto rappresenta il culmine di un percorso fatto di sacrificio, crescita e passione.

I nostri ragazzi si sono guadagnati questa opportunità con determinazione e spirito di squadra, affrontando ogni avversario a testa alta e onorando la maglia amaranto in ogni singolo minuto. Adesso, di fronte a noi, l’ultimo ostacolo: il più importante, il più affascinante, il più carico di significato.

Contro il Trapani, serviranno cuore, coraggio e concentrazione. Ma soprattutto servirà quello che ci ha resi forti in tutta la stagione: l’identità Arezzo, fatta di gioco, grinta e senso di appartenenza. Lo staff tecnico ha preparato con cura ogni dettaglio, i giocatori sono pronti a dare tutto, e la città è pronta a spingere la squadra con l’energia di sempre.

La gara d’andata in Sicilia sarà un banco di prova importante, ma sappiamo di poter contare sulla solidità del gruppo e sulla voglia di lasciare il segno. Al ritorno, davanti al nostro pubblico, ci sarà da completare l’opera. E allora, riempiamo Le Caselle, facciamo sentire il nostro sostegno, trasformiamo ogni applauso, ogni coro, ogni sguardo in una spinta verso il traguardo.

Questa non è solo una partita. È la sfida decisiva. È il momento in cui si costruisce il futuro. È l’occasione per scrivere una nuova pagina della nostra storia.