Ufficializzata la composizione dei gironi. Il Pontedera si trova nel Girone B

FORMAZIONE DEI GIRONI

Il Consiglio Direttivo di Lega, nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2022/2023. Il Pontedera è stato inserito nel GIRONE B. Di seguito la composizione del girone:

Alessandria

Ancona

Carrarese

Cesena

Fermana

Fiorenzuola

Gubbio

Imolese

Lucchese

Montevarchi

Olbia

Pontedera

Recanatese

Reggiana

Rimini

San Donato Tavernelle

Siena

Torres

Vis Pesaro

Virtus Entella

