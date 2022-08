La società US Pistoiese è lieta di annunciare l’ingaggio del centrocampista classe 1990 Guido Davì.

Nativo di Palermo, muove i primi passi nelle giovanili dei rosanero prima del debutto in Serie C avvenuto con il passaggio alla Juve Stabia, società con la quale in due occasioni ha calcato anche i campi di Serie B.

Da otto stagioni consecutive in Serie C, vestendo le maglie di Benevento, Gubbio e Modena tra le altre, il centrale di centrocampo vanta oltre 250 presenze tra i professionisti, garantendo per gli Arancioni un innesto di grande esperienza e qualità.

L’articolo Guido Davì nuovo rinforzo del centrocampo arancione proviene da US Pistoiese 1921.