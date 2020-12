L’Us Grosseto comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con l’attaccante Marco Bertoli. La società ringrazia il giocatore per l’impegno e la professionalità sempre dimostrati in questi mesi e gli augura ogni successo per il prosieguo della sua carriera.

