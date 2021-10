Ritorno ai tre punti per la Primavera, che espugna il rettangolo gioco del Gubbio per 3-1. Gara subito in mano ai biancorossi con Galli che rompe il ghiaccio al 3’: tiro a tagliare il campo da destra verso sinistra di Tiberi con palla in area, un difensore eugubino respinge ma c’è l’undici di mister Consonni che centra la sfera e insacca l’1-0. Neanche dieci minuti e ancora Tiberi innesca un contropiede che Perrella chiude con il 2-0. Terza rete ospite ancora con Galli e da una ripartenza. Poco prima del riposo, prima azione offensiva e gol dei padroni di casa con Paciotti.

Nella ripresa i maremmani gestiscono il vantaggio, controllando le iniziative offensive dei rivali. Un pericolo anche da Columbu, subentrato ad un compagno.

Nel finale, espulso Perrella. La quinta giornata di campionato sarà il duello casalingo contro la Viterbese.

GUBBIO-US GROSSETO 1-3

GUBBIO: Cutolo, Di Maio (1’ st Conti), Bologna, Bontempi (1’ st Tugliani), D’Angelo (27’ st Gubinelli), Castorina, Treppiedi, D. Rossi, Buzzi, Simeone (1’ st Tortoioli), Paciotti. A disposizione: Andreoli, Tagnani, F. Rossi, Spera, Regni, Musilli, Giombetti, Lolli.

GROSSETO: Comi, Falconi (15’ st Loffredo), Mema, Salvadori (21’ st Cargiolli), Veronesi, Simi, Tiberi (15’ st Mayuri), Perrella, Rotondo (37’ st Trombini), Di Meglio, Galli (15’ st Columbu). A disposizione: Nadalin, Testa, Battistoni, Bruni. All. Consonni.

ARBITRO: Nykolin di Gubbio; assistenti Fiorucci e Bellucci di Gubbio.

RETI: 3’ e 32’ Galli, 12’ Perrella, 39’ Paciotti.

NOTE: ammoniti Buzzi, Falconi, Treppiedi, Tugliani; espulso al 37’ st Perrella.

L’articolo PRIMAVERA3: SUCCESSO CORSARO CONTRO IL GUBBIO proviene da US Grosseto 1912.