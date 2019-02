29^ Giornata – Vittoria del AC Prato contro il Viareggio.

Prato, 24 febbraio 2019 – Il Prato supera 2 a 1 il Viareggio salendo a quota 40 in classifica e scavalcando il Trestina, arrivando a -11 punti dalla zona Play off e -12 dalla vetta della classifica.Partita controllata dal Prato fin dall’inizio, che viene sbloccata al 46′ con rete di Fofana su suggerimento di Tomi.Il Viareggio perviene al pareggio con Mattei al 71′.Moreo riporta in vantaggio il Prato al 73′ ma viene immediatamente espulso.TabelliniPRATO:Fontanelli, Sciannamè, Marini (88′ Simaha), Gargiulo, Bassano, Piroli, Tomi, Carli, Moreo, Kouassi(74′ Ghimenti), Fofana.A disp.:Cecconi, Ghimenti, Ciabatti, Rozzi, Abdoune, Surraco, Cecchi.All.:De PetrilloVIAREGGIO:Cipriani, Balduini, Bianchi (69′ Tine), Ceccarelli (69′ Aramini), Papi, Virga, Cavalli (54′ Gaye), Mattei , Folegnani (77′ Ciocia), Chicchiarelli, Zaccagnini.A disp.:Fiaschi, Aramini, Pelliconi, Surace, Miceli, Bruno.All.:Biancalana.Arbitro:Gianluca Catazaro di Catanz