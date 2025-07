Bianchi si trasferisce al Picerno

La S.S. Arezzo comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’A.Z. Picerno il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Bianchi.

Il centrocampista, rientrato dal prestito alla Casertana, saluta il Cavallino dopo aver collezionato 50 presenze tra il 2021 e il 2023, impreziosite da 2 reti.

A Sebastiano vanno il nostro più sentito ringraziamento per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento alla maglia amaranto dimostrati in questi anni, e i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, dentro e fuori dal campo.