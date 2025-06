La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Venturi, portiere classe 1992.

Venturi, che vestirà la maglia amaranto fino al 2026, arriva ad Arezzo portando con sé esperienza, affidabilità e professionalità maturate in anni di carriera tra Serie B e Serie C.

Benvenuto Giacomo, e in bocca al lupo per questa nuova avventura in amaranto!