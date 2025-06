Esercitato il diritto di riscatto per Lorenzo Masetti

Il difensore classe 2001 diventa un calciatore delle zebrette a titolo definitivo

L’U.S. Pianese comunica di aver esercitato il diritto di riscatto per il calciatore Lorenzo Masetti, acquisendone così le prestazioni sportive dall’Arezzo, club proprietario del suo cartellino. Arrivato nel gennaio del 2025 a Piancastagnaio, Masetti si è distinto per professionalità e impegno collezionando 17 presenze tra campionato e playoff. Per il difensore toscano sono pronti due anni di contratto. La società augura a Lorenzo buon lavoro e le migliori soddisfazioni con la maglia bianconera.

