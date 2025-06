L’U.S. Pianese comunica di aver ottenuto l’esito favorevole per il rilascio della Licenza Nazionale, necessaria per l’ammissione al campionato di Serie C 2025/26. A seguito dell’analisi della documentazione prodotta, sia la Co.Vi.So.C. che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi hanno espresso parere positivo, confermando il rispetto di tutti i requisiti previsti.

