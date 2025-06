La S.S. Arezzo comunica il rinnovo del contratto di Jacopo Dezi per la stagione 2025/2026.

Arrivato in amaranto con esperienza, qualità e personalità, Dezi si è affermato fin da subito come una figura centrale, grazie al suo carisma e alle sue capacità.

Il club è felice di poter contare ancora sul suo apporto per affrontare insieme le nuove sfide della prossima stagione, con l’obiettivo condiviso di continuare a crescere.