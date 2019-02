La Società A.C. Prato, in riferimento alla lettera di dimissioni ricevuta in data odierna dal Dottor Roberto Baldi, nella persona del Presidente Paolo Toccafondi vuole esprimere, a nome di tutta la società e a nome della famiglia Toccafondi, i più sinceri e sentiti ringraziamenti al Dottor Baldi per la fondamentale attività svolta in questi lunghi anni con grande passione e amore per i colori biancazzurri.

