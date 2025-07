NAZARIO PIGNOTTI E’ IL NUOVO TEAM MANAGER DELL’AREZZO

La S.S. Arezzo comunica di aver affidato il ruolo di team manager a Nazario Pignotti, figura di grande esperienza e profonda conoscenza dell’ambiente calcistico.

Pignotti ricoprirà un incarico operativo all’interno della prima squadra, con il compito di fare da raccordo tra lo staff tecnico, la dirigenza e il gruppo squadra, garantendo organizzazione, equilibrio e spirito di servizio.

La società accoglie con entusiasmo l’arrivo di una figura stimata e competente, certa che il suo contributo sarà prezioso nel percorso di crescita e consolidamento del progetto sportivo. “Sono felice di entrare a far parte di questa grande famiglia – ha dichiarato Nazario –. Metterò tutta la mia esperienza e disponibilità al servizio della squadra e della società.”

Dopo anni vissuti con passione, Leonardo Terreni saluta la S.S. Arezzo e il ruolo di team manager. Figura sempre presente, Leonardo ha accompagnato il Cavallino in stagioni intense e ricche di emozioni, dentro e fuori dal campo. A lui va il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio per nuove avventure, con la certezza che Arezzo resterà sempre casa.

Grazie Leonardo!