30^ Giornata – Vittoria del AC Prato in casa del Ghivizzano Borgoamozzano.

Ghivizzano, 3 Marzo 2019 – Il Prato vince in trasferta per 1-0 battendo il Ghivizzano.Con la vittoria odierna si porta ad 8 punti dalla zona play-off ed ad 11 punti dalla testa della classifica, occupata ora dalla Pianese.Nel corso della partita il Prato ha avuto due occasioni per sbloccare il risultato: la prima al 17′ del primo tempo con Surraco e la seconda al 20 del secondo tempo con Tomi.Dal 16 del secondo tempo il Prato ha giocarto in inferiorità numerica per l’espulsione di Quinto per doppia ammonizione.Al 34′ del secondo tempo arriva la rete di Carli con un colpo di testa su calcio d’angolo.Il Prato potrebbe raddoppiare 4 minuti dopo, ma il portiere del Givizzano, Sottoriva, para un calcio di rigore di Tomi.