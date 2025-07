Il 7 luglio la ripresa degli amaranto

È tempo di ripartire in casa amaranto. La nuova stagione sportiva è alle porte e per l’Arezzo il via ufficiale è fissato per lunedì 7 luglio. In quella data, i ragazzi di mister Bucchi si ritroveranno per sostenere i consueti test fisici, per poi tornare ad allenarsi sul campo nel pomeriggio. La prima fase della preparazione si svolgerà a Rigutino, presso l’Arezzo Training Center, dove la squadra lavorerà fino a domenica 13 luglio. Il giorno successivo, lunedì 14, il gruppo partirà alla volta del Trentino. Per la prima volta, ad accogliere l’Arezzo sarà Storo, suggestivo borgo incastonato nella Valle del Chiese, all’interno delle Valli Giudicarie, a circa 409 metri di altitudine. Le eccellenti condizioni climatiche e le strutture all’avanguardia offriranno l’ambiente ideale per prepararsi al meglio. Il ritiro si concluderà domenica 27 luglio.

Il programma delle amichevoli verrà comunicato prossimamente.