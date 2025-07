Pianese, mister Birindelli ha il suo staff tecnico

Rognini, Trucchi e Giani i nuovi innesti nella squadra bianconera

La US Pianese ufficializza lo staff tecnico che affiancherà mister Alessandro Birindelli, nuovo allenatore della prima squadra. A ricoprire il ruolo di allenatore in seconda sarà Diego Rognini, classe 1986, tecnico con esperienze significative nel settore giovanile dell’Empoli e già vice allenatore al Trapani al fianco di Alfio Torrisi. Accanto a loro ci sarà Tomas Giani, che svolgerà l’incarico di collaboratore tecnico e match analyst. Anche Giani vanta un passato nel vivaio dell’Empoli. A completare il quadro degli allenatori c’è Giacomo Palmi, preparatore dei portieri, confermato per la terza stagione consecutiva in bianconero.

La preparazione atletica sarà affidata a Luca Trucchi, preparatore atletico classe 1965 con un prestigioso curriculum: ha lavorato con società di primissimo piano come Torino, Juventus, Genoa, Inter, Palermo e, da ultimo, l’Atalanta, dove ha collaborato con mister Gasperini fino alla stagione appena conclusa. A coadiuvare Trucchi sarà Domenico Capitani, vice preparatore atletico e responsabile del recupero infortunati, anch’egli confermato dopo la scorsa stagione in casa amiatina.

