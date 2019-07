Inizio Campagna Trasferimenti

La società A.C. Prato comunica di aver tesserato per la prossima stagione i difensori Giorgio Diana (Classe 1995) e Elia Giampà (Classe 1998);Diana è stato tesserato nella stagione passata per il Ghiviborgo, dove ha collezionato 37 presenze ed una rete, mentre Giampà ha disputato, nelle fila dello Scandicci, 36 gare.Tesserati per la Stagione Sportiva 2019/2020 anche il centrocampista Francesco Mariani (Classe 1988) e l’attaccante Marco Cellini (Classe 1981); sia per Francesco (ultima stagione a Ponsacco 36 presenze e 3 reti) che per Marco (oltre 150 reti realizzate tra Serie B e Serie C ) si tratta di un gradito ritorno, avendo entrambi iniziato la loro carriera partendo da Prato.Rinnovo di tesseramento per i calciatori Ludovico Gargiulo, centrocampista Classe 1995, lo scorso anno 30 presenze in Serie D tra Scandicci e Prato,Giovanni Tomi, esterno Classe 1987, nella passata stagione 30 presenze e 4 reti con i biancazzurri, e Mohamed Fofana, attaccante Classe 1985,