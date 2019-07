Tesseramento di Fabrizio Bagheria.

La A.C. Prato comunica di aver tesserato a titolo temporaneo il portiere classe 2001 Fabrizio Bagheria, proveniente dall’Inter.Nell’ultima stagione in prestito al Parma, Fabrizio ha disputato 7 gare del Campionato Primavera e 3 gare del Torneo di Viareggio ed è stato in pianta stabile con la prima squadra dei ducali allenata da Roberto D’Aversa, collezionando 22 panchine in Serie A.