Juniores – Stagione 2019/20

La squadra Juniores allenata da Daniele Innocenti inizierà la preparazione il 10.08.2019 presso l’impianto sportivo “A. Nelli” di Montemurlo.Effettuerà le seguenti amichevoli in preparazione del prossimo Campionato:– Domenica 18.08.2019 Ore 17:30 Juniores Signa vs Juniores AC Prato (Stadio Del Bisenzio di Signa)– Giovedì 22.08.2019 Ore 18:15 Juniores Sestese Calcio vs Juniores AC Prato (Stadio Torrino di Sesto Fiorentino)– Sabato 24.08.2019 Ore 18:00 Triangolare Juniores Coiano Santa Lucia / Juniores AC Prato / Juniores Zenith Audax (Impianto Sportivo Rossi di Prato)– Mercoledì 28.08.2019 Ore 20:30 Juniores AC Prato vs Berretti Robur Siena (1^ Gara Toscana Football Cup – Stadio F. Raciti di Quarrata)– Venerdì 30.08.2019 Ore 20:30 Berretti Pistoiese vs Juniores AC Prato (2^ Gara Toscana Football Cup – Stadio F. Raciti di Quarrata)

Eventuali variazioni e/o aggiunte ai programmi sopra indicati saranno comunicate tempestivamente.