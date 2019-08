Terza giornata 19° Toscana Football Cup

Stadio Comunale Racidi, Quarrata – Nella Terza giornata del 19° Toscana Football Cup la formazione Juniores della AC Prato ha sconfitto per 3 a 2 il Robur Siena Buon test in vista del campionato per la Juniores che ha disputato un’ottima gara.Il Prato è andato in vantaggio al 4° pt con una rete di Biancalani.Il raddoppio è giunto al 6° del secondo tempo su calcio di rigore finalizzato da Del Greco.Al 24° st il Robur Siena accorcia le distanze con Arigò, ma al 32° st Frashni realizza la terza rete per il Prato.Al 49° st Arigò realizza su calcio di rigore la seonda rete per il Robur siena, fissando così il risultato per 3 a 2 in favore della compagine lanieraguidata da Mr. Innocenti.La prossima gara sarà Pistoiese-Prato in programma venerdì alle ore 20.30 Stadio Raciti di Quarrata.Ac Prato:Cecconi, Sammarco, Gamberucci, Biancalani, Pulizia, Noferi, Semboloni, Hoxha, Sangineto, Rudalli, Del Greco,.A disposizione: Vernace, Vinci, Cipri