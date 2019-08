La Società A.C. Prato comunica di aver tesserato per la stagione sportiva 2019/2020 l’attaccante esterno classe 1999 Diarrassouba Adama Ibrahim.Adama è stato tesserato per l’Aquila Montevarchi nelle ultime due stagioni, dove ha collezionato in totale oltre 60 presenze in Serie D, realizzando una rete.