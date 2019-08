Il Prato , a seguito della sconfitta per 3-2 con il Tuttocuoio, viene eliminato al secondo turno del Coppa Italia di serie D.Nelle fila laniere mancano per infortunio: Gargiulo, Giampa e Surracco; nonché per squalifica di Gentili e Doussorba.

RETI: 24 pt Correa, 3′ st Chicchiarelli, 32′ st Kouassi, 38′ st Ercoli, 44′ st Fofana