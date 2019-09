Seconda vittoria consecutiva per la Juniores laniera.

La squadra guidata da Mr. Innocenti ottiene la seconda vittoria consecutiva in questo inizio di campionato per gli Juniores Nazionali.Allo Stadio “Ado Nelli” di Montemurlo la formazione laniera sconfigge per 3 a 2 il Forlì.Passa in vantaggio il Prato al 24′ con rete di Dema. Al 49′ pareggia il Forlì con Cozzino.Il Prato raddoppia al 67′ con Del Greco, successivamente al 79′ con Romanelli segna la terza rete.La partita si chiude sul 3 a 2 con la seconda rete del Forlì al 83′ con Ricuperato.Cecconi, Gamberucci, Noferi, Casati, Pulizia, Biancalani, Niang, Hoxha, Dema, Rudalli, Del Greco.A Disposizione: Vernace, Sammarco, Vinci, Riggio, Passeri, Cipriani, Semboloni, Romanelli, Sangineto.Allenatore: Innocenti.

FC FORLI’

Stella, Benini, Marzocchi, Togni, Ravaioli, Bedei, Strada, Del Vecchio, Ndiaye, Piancastelli, Cozzino.

A Disposizione: Bellezza, Gardella, Nisi, El Ghazali, Ricuperato, Bace, Castelli,Corzani, Samorè

Allenatore: Graffiedi