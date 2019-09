Vittoria esterna per il Prato.

Lavagna (GE) – Allo stadio Edoardo Riboli di Lavagna il Prato conquista la terza vittoria consecutiva,battendo per 2 ad 1 la Lavagnese.La partita inzia male per la compagine laniera, che già al 2′ del primo tempo è in svantaggio.El Hadj Katim segna su assist di Basso.Il Prato cerca la rete del pareggio, sfiorandolo in diverse occasioni.Al 14′ è Kouassi che tira di poco fuori; lo stesso Kouassi ci riprova al 17′ ma il tiro viene parato da Nassano.Tomi prova a realizzare al 27′ con un tiro, che viene ribattuto dalla difesa avversaria e successivamente al 28′ quando il suo tiro viene parato da Nassano.La rete del pareggio arriva al 42′ su tiro di Fofana. Il primo tempo si chiude sul risultato di 1 ad 1.Il Prato continua a spingere nella ripresa, già al 48′ con un tiro di Tomi, nuovamente parato dal portiere avversario.Al 53′ ci riprova Fofana, ma Nassano effettua un miracolo negando la doppietta all’attaccante laniero e mandando la sfera in calcio d’ango