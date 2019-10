Il Prato raggiunge la vetta della classifica, in coabitazione con il Ghivizzano, dopo aver battuto la Fezzanese.Quarta vittoria consecutiva per la formazione laniera, ottenuta contro una ottima Fezzanese.La partita viene decisa nel primo tempo, durante il quale è il Prato a fare la partita.Le reti arrivano al 33′ con Kouassi, che realizza su assist di Tomi, ed al 45′ su calcio di rigore ottenuto grazie ad un’azione promossa da Gentili, che passa a Mariani, poi lo stesso Gentili si propone in area raccogliendo il passaggio di ritorno di Mariani; Zavatto interviene ed atterra Gentili in area. Dal dischetto realizza Cellini.Il secondo tempo continua con la spinta del Prato alla ricerca della rete che chiuda definitivamente la partita. Al 47′ Surraco tira di poco al lato. Un minuto dopo dalla distanza prova Mariani, ma il tiro viene respinto dal portiere avversario.La Fezzanese cerca di riaprire la partita con Addiego al 50′, che sfruttando una delle poche incertezze