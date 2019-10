Pareggio per 2-2 della Juniores laniera nella 6^ giornata

Correggio (Reggio Emilia) – Nella sesta giornata di andata degli Juniores Nazionali, la formazione laniera pareggia per 2-2 contro la Correggese.Ad aprire le marcature al 21′ pt è la Correggese. Venuta approfitta dell’uscita di Cecconi dalla propria area di rigore, realizzando a porta vuota il vantaggio per la squadra di casa. Il pareggio della formazione di Mr. Innocenti arriva poco prima del termine del primo tempo. Il pareggio arriva grazie ad una punizione battuta da Semboloni dal vertice sinistro, la palla si insacca in porta per la deviazione di Gamberucci.

Nel secondo tempo passa nuovamente in vantaggio la Correggese su calcio di rigore al 26′ realizzato da Lessa Locko. Rigore concesso per un contatto in area tra Niang e Boukal. Il Prato si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio. Al 35′ Noferi ha la possibilità di realizzare la rete del 2 a 2, ma il suo tiro va oltre la traversa. Il Prato ha un’altra chance verso la fine del secondo tempo per pareggi

