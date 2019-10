Scadenza termini per Abbonamento al Campionato 2019/20

La Società comunica che il termine ultimo per poter aderire alla campagna abbonamenti per il Campionato 2019/20 sarà Domenica 6 Ottobre 2019.L’acquisto del proprio abbonamento, al prezzo di Euro 100,00, potrà avvenire fino a prima della gara AC Prato – Fezzanese, presso il botteghino dello Stadio “Ado Nelli” di Montemurlo (a partire dalle ore 13.30).Successivamente non sarà più possibile l’acquisto dell’abbonamento, ma esclusivamente l’acquisto dei biglietti:- intero 14,00 Euro– ridotto 7,00 Euro (solo per donne, under 18 ed over 60).