Prato sconfitto a Borgosesia

A Borgosesia la partita per il Prato sembrerebbe iniziare bene. Nei primi 15 minuti è il Prato a tenere in mano il gioco.

Il Borogosesia sembra non essere pericoloso, fino al 19′ quando trova la rete del vantaggio. Castelletto, lanciato in profondità da Ferrandino, si trova a tu per tu con Bagheria siglando l’uno a zero. Il Prato si riversa subito nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio. Al 24′ viene atterrato in prossimità dell’area di rigore Fofana. Gargiulo va a battere il calcio di punizione ed insacca, ma l’arbitro fa ripetere la punizione. Gargiulo riprova, ma il tiro si infrange sulla barriera avversaria. Al 27′ è Mariani che mt impegna, sempre da calcio di punizione, Iali; che para. Ci prova anche Kouassi al 28′ con un tiro dalla distanza, ma il portiere avversario è pronto nell’intercettare il tiro. Il Praro continua a spingere ed al 37′ è Fofana che raccoglie un cross di Mariani, colpendolo di testa ed inviando la sfera di poco sopra la traversa. Al 4

Correlati