L’attaccante classe 2001 sbarca a Piancastagnaio dopo cinque stagioni al Poggibonsi

La Pianese accoglie Leonardo Bellini. L’attaccante classe 2001 è nuovo calciatore amiatino e sarà a disposizione di mister Birindelli per l’inizio del ritiro. Cresciuto nel settore giovanile della Lastrigiana, dove fa tutta la trafila fino ad esordire in prima squadra, diventa giovanissimo un punto fermo del Poggibonsi, squadra in cui milita per cinque stagioni vincendo il campionato di Eccellenza al primo colpo. Nelle ultime quattro annate, disputate tutte in Serie D, mette insieme oltre 100 presenze e 30 reti. La società dà il benvenuto a Leonardo e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni.

“Sono contentissimo di entrare a far parte della famiglia Pianese. Ho sempre sentito parlare di Piancastagnaio come una realtà in cui si può lavorare benissimo, non vedo l’ora di iniziare”. “Le aspettative – spiega Bellini – sono alte, perché le hanno alzate i ragazzi che l’anno scorso hanno fatto un campionato meraviglioso. Ovviamente dobbiamo ripartire con i piedi per terra, ben sapendo quanto sia difficile la Serie C. L’obiettivo primario è salvarsi, quello che dovesse venire in più sarebbe di guadagnato. A livello personale vorrei dimostrare di potermi confermare in questa categoria a me nuova e ripagare la fiducia che il direttore ha riposto in me”. “Le mie caratteristiche? Sono un attaccante a cui piace far gol, penso di avere ancora margini di miglioramento a livello realizzativo. Ma sono anche una prima punta che aiuta la squadra, rifinisce l’azione ed è sempre pronta a dare una mano ai compagni”.

L’articolo Leonardo Bellini è un nuovo giocatore della Pianese proviene da U.S. Pianese.