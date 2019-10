Serie D. Variazione campo di gara per il Prato

La Società A.C. Prato comunica che la gara Prato-Lucchese, in programma domenica 03.11.2019 alle ore 14.30, si disputerà presso lo Stadio “P. Torrini” di Sesto Fiorentino.Trattandosi di un derby ed essendo prevista una maggiore affluenza di spettatori sia locali che ospiti, vista la limitata capienza e la dislocazione degli accessi dello Stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, la Società, per motivi organizzativi, ha provveduto a richiedere al Dipartimento Interregionale di poter disputare la gara presso altro impianto e non essendo presente altra struttura idonea a Prato in grado di poter ospitare la gara, la stessa sarà disputata a Sesto Fiorentino.

Si comunica altresì che tutti gli abbonati biancazzurri potranno ritirare il biglietto omaggio per assistere alla gara direttamente all’entrata, mostrando al botteghino l’abbonamento e un documento di identità.

Di seguito si riportano settori e prezzi dei biglietti (Apertura Botteghini Ore 13:00):

Trib