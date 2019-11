Pareggio esterno per la Juniores

Nell’ottava giornata del campionato Juniores Nazionali U19 il Prato rimane imbattuto, pareggiando per 1 ad 1 contro il Fiorenzuola. Il pareggio non basta alla formazione laniera per rimanere alla testa della classifica, infatti il Prato viene sorpassato dallo Scandicci che in casa ha battuto per 2 ad 1 il Forlì.I gol arrivano entrambi nella ripresa. Apre le marcature Inghilterra per il Fiorenzuola al 10′ del secondo tempo. Il pareggio del Prato arriva in prossimità della fine della partita al 41′ con Noferi.

Prato

Cecconi, Pulizia, Gamberucci, Hoxha, Belli, Riggio, Niang, Noferi, Dema, Rudalli, Del Greco

A disposizione: Vernace, Semboloni, Cipriani, Sangineto, Passeri, Romanelli

All. Mr. Innocenti

Reti

10′ st Inghilterra (F), 41′ st Noferi (P)

Correlati