La società A.C. Prato comunica di aver depositato, in data odierna, la documentazione relativa al tesseramento dell’attaccante Franklyn Akammadu. Il calciatore classe 1998 ha disputato la prima parte di stagione tra le fila dell’US Alessandria in Serie C.

Per Franklyn inizia così la seconda esperienza tra i lanieri dopo aver disputato 12 presenze nel Campionato di Serie C 2017/2018.

