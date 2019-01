La Fiorentina vince a Verona contro il Chievo per 3-4. La partita è stata un susseguirsi di emozioni. Molto bene Chiesa, autore di una doppietta. Male Pezzella e Hugo. Dietro oggi si e ballato molto. Ottima la prestazione di Muriel, ok Simeone.

Lafont: 6 Para il rigore decisivo a Pellissier. E per questo prende la sufficienza. Ma fino a quel momento aveva fatto un mezzo disastro.

Hancko: 6 Sempre attento. È lui che dà il pallone per il vantaggio di Muriel.

Pezzella: 4.5 Gara incolore per il capitano che ha sulla coscienza due gol del Chievo. Troppe distrazioni.

Hugo: 5 Troppe titubanze, anche per lui un pomeriggio molto complicato al Bentegodi.

Laurini: 6 Non demerita. Fa il suo compito, senza strafare prova a mantenere la sua posizione di campo. 80’ Ceccherini sv

Norgaard: 5 In ombra. Il danese soffre a centrocampo e non fa mai filtro con la linea d’attacco. 46’ Gerson: 6.5 Buono il suo secondo tempo. Il rigor che Chiffi gli fischia contro ha dell’incredibile.

Benassi: 5,5 Il gol e la parata del rigore del 2-2 che gli costa anche il rosso. Probabilmente l’unica decisione giusta di Chiffi.

Veretout: 6 Lotta a centrocampo e cerca di tappare molti buchi che si aprivano sulla mediana.

Chiesa: 8 Segna due gol stupendi e colpisce anche una traversa incredibile.

Muriel: 7 Ancora una rete e pure un palo. Con il pallone tra i piedi è imprevedibile.

Simeone: 6 Non segna, ma ci va vicino. Serve l’assist per il 2-0 di Benassi, poi è sostituito dopo il rosso di Benassi. 61’ Dabo: 6 Finalmente entra e fa bene. Buoni alcuni recuperi nel finale.