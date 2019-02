Udinese-Fiorentina 1-1, le pagelle dei viola

La Fiorentina gioca una gara tutta grinta ad Udine, ma non basta per raggiungere i tre punti. Alla fine in terra friulana finisce 1-1. Bene Fernandes, non convincono Milenkovic e Mirallas.

Lafont: 5,5 Sul gol dell’Udinese non è assolutamente impeccabile.

Laurini: 6 Non va male. Ordinato, manca solo in fase offensiva. 83’ Ceccherini: 6 Sfiora la rete di testa nel recupero.

Pezzella: 6,5 Sfiora il gol e quando c’è da mettere una pezza lui c’è sempre.

Milenkovic: 5 Non convince. Nel primo tempo è disattento, nella ripresa fa poco sulla rete bianconera.

Biraghi: 6 Spinge ed è propositivo. Buoni alcuni suoi cross.

Veretout: 5.5 Da un suo errore nasce il gol del vantaggio dell’Udinese.

Gerson: 5.5 Si vede poco. Non è mai nel vivo dell’azione. 59’ Pjaca: 5.5 Qualche segnale di luce si è visto. Ma è ancora insufficiente.

Fernandes: 7 Forse il migliore dei viola. Il gol del pari è la ciliegina sulla torta di un’ottima prestazione.

Mirallas: 5.5 Al di sotto delle ultime prestazioni. Il belga è quasi sempre fermato. 46’ Simeone: 6 Si impegna e cerca di scardinare la difesa friulana.

Muriel: 6 Alcune sue invenzioni sono illuminanti. Non trova però la via del gol.

Chiesa: 6.5 Il più pericoloso, ma oggi non ha fortuna.

All.: Pioli: 6 Non arriva la terza vittoria della settimana. Ma è piaciuta la grinta della squadra.

GLI HIGHLIGHTS DI UDINESE-FIORENTINA 1-1