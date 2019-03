La Fiorentina smentisce in maniera inequivocabile quanto riportato oggi sul Corriere dello Sport dal giornalista Alfredo Pedullà in merito a un “Casting” in corso per il futuro della panchina della Fiorentina.

Nessun “faccia a faccia” né tantomeno alcun “vertice” con altri allenatori sono avvenuti.

La Società diffida chiunque dal diffondere notizie prive di ogni fondamento, riservandosi il diritto di agire presso le sedi degli Organi competenti.