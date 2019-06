ACF Fiorentina conferma Mister Vincenzo Montella alla guida tecnica della Prima Squadra

Nella notte Italiana, il tardo pomeriggio di New York, arriva la conferma direttamente da Rocco Commisso per Vincenzo Montella.

Dopo il comunicato ufficiale al termine dell’incontro, c’è anche un benvenuto particolare per l’allenatore e per tutta la Fiorentina a Manhattan (dove sbarcherà per la International Champions Cup a fine luglio).

«E’ un presidente energico e coinvolgente. Massimo entusiasmo da parte mia» dice un sorridente Vincenzo Montella a Sky Sport sotto alla losanga gigante che compare sul maxischermo del Nasdaq con il suo nome e quello di Rocco Commisso grandi come mezzo palazzo.

«Ci siamo abbracciati – racconta il Presidente della Fiorentina – e poi gli ho detto che nel 1962 prima di partire con la nave verso gli States, ho preso la miglior pasta alle vongole della mia vita proprio a Napoli. Un piatto che mi ricordo ancora e mi ha ‘sfamato’, ora vorrei che la voglia di calcio che c’è a Firenze, e che ho anche io, sia bravo lui a ‘sfamarla’ ».