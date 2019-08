Boateng sceglie la maglia numero 10

Presentazione stampa di Prince Boateng assieme a Daniele Pradé. Una mezzora in cui il calciatore ex Sassuolo si è raccontato a tutto tondo tra l’esperienza fatta a Barcellona e i propri obiettivi a Firenze partendo dal numero di maglia: “Ho scelto la maglia numero 10, un numero importante, voglio fare le cose sul serio. Ho tanta motivazione.”

“La speranza – ha continuato – è quella di vincere qualcosa un giorno: il progetto è quello di far crescere la squadra e di far arrivare qua 2-3 giocatori di esperienza. Se c’è una cosa che non mi manca è la personalità. Lo scorso anno la Fiorentina era una squadra in difficoltà e spero di dare il mio contributo così gli altri potranno giocare con la testa libera. Non vedo l’ora di rimettermi a giocare e di pensare al futuro”.

Buone parole anche su Lirola che sarà presentato domani.