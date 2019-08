Domenica il Monza: lavoro senza sosta per i viola verso la Coppa Italia

<

Non ci sono soste nella preparazione viola che anche a Ferragosto ha proseguito con la preparazione sul campo di Coverciano la propria marcia di avvicinamento alla prima gara ufficiale della stagione. Anche questa mattina, 16 agosto, il gruppo ha lavorato tra Centro Sportivo e Stadio Franchi con una prima parte nella palestra dell’impianto adiacente al ‘Comunale’ e poi sul prato dell’impianto che domenica scorsa ha visto i viola prevalere per 4-1 sul Galatasaray e domenica prossima (18 agosto ore 18.15) vedrà il calcio d’inizio ufficiale della stagione con la gara di Coppa Italia contro il Monza. La formazione brianzola, allenata da Brocchi, ha eliminato il Benevento in trasferta.

Ecco alcune foto della seduta: