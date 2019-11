Sono di nuovo gli Esordienti della Fiorentina a vincere la seconda edizione del Torneo Seven Cup, imponendosi in una bella finale sui pari età del Bologna Calcio.

Al terzo posto, invece, si piazza lo Spezia, che vince ai rigori contro l’Inter.

Ieri (venerdì 1) una bellissima giornata di sport ha invaso lo stadio comunale di Altopascio per la seconda edizione della Seven Cup, dedicata agli Esordienti A 2007, che ha portato nella cittadina del Tau squadre professionistiche e dilettantistiche di tutta Italia per un torneo 7 contro 7.

Non solo premiazioni per tutte le squadre, ma anche riconoscimenti individuali ai mister e ai ragazzi della top 7 del torneo. Dopo le targhe agli allenatori Cristian Calì della Fiorentina, Marco Bertacchi del Bologna, Massimiliano Tonelli dello Spezia e Luca Pedrinelli dell’Inter, il presidente del Tau Antonello Semplicioni e l’assessore comunale Adamo La Vigna hanno premiato anche i giocatori che si sono distinti nella manifestazione. Si comincia con il portiere della Pistoiese, Matteo Tognaccini e si prosegue con Matteo Cocchi del Bologna, Giuseppe Pandullo dell’Inter, Edoardo Sturli della Fiorentina e Lorenzo Cristodaro dello Spezia. Chiudono la top 7 altri due ragazzi della Fiorentina, Gianmarco Angiolini e Lorenzo Biagioni.

Classifica finale:

1° posto – Fiorentina

2° posto- Bologna

3° posto – Spezia

4° posto – Inter

5° posto – Enotria Calcio

6° posto – Pistoiese

7° posto – Tau Calcio

8° posto – Sestese

9° posto – Calcio Chieri

10° posto – Donatello Udine

11° posto – Pontedera

12° posto – Romulea