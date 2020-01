ACF Fiorentina informa i propri tifosi che i biglietti per la gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma mercoledì 15 gennaio alle ore 15:00, al Franchi, saranno in vendita dalle ore 15:00 di martedì 7 gennaio.

Per tutte le informazioni clicca qui http://it.violachannel.tv/vc13-prossima-partita-pag.html