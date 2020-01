Ecco i convocati della Fiorentina per la sfida valida per la 20esima giornata di Serie A, Napoli-Fiorentina, in programma sabato sera allo Stadio San Paolo:

Badelj, Benassi, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Dalbert, Dragowski, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.